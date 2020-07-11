Alex, F.Bahçe'nin durumunu değerlendirdi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertliler ile ilgili, ''Büyük bir camia için 7 yıl şampiyon olamamak kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmiş ve kulübün efsane isimleri arasına girmişti.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin son durumunu da değerlendirdi.

''TÜRK BİR TEKNİK DİREKTÖR ALIRLAR''

Yeni hoca arayışlarında olan sarı-lacivertlilerin, Türk bir teknik adamla anlaşacağını vurgulayan Alex, ''Fenerbahçe'ye bir yönetici olarak dönmem, antrenör olarak ise dönebilirim. Böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum. Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var, çok uzun süre birlikte oynadık. Birbirimizle sürekli konuşuruz ve bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''6 SEZONDUR ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAMAMAK KABUL EDİLEMEZ''

Fenerbahçe'nin bu sezonla birlikte şampiyonluk hasretinin 6 seneye çıkacağını belirten Alex, ''İnanılmaz bir şekilde Fenerbahçe maçında Sivasspor favori. Daha istikrarlı bir sezon geçirdiler ve daha az baskı var üzerlerinde. Fenerbahçe bu sezonla birlikte 6 sezondur şampiyonluğa ulaşamayacak. Böylesine büyük bir kulüpte bu kabul edilemez.'' şeklinde konuştu.