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    Alex Kral, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, sarı-lacivertlilerden haber bekliyor.
    • 14.06.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:24
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    Alex Kral, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova'ya geri döndü.

    Gelecek teklifleri bekliyor

    Fenerbahçe'nin, William Carvalho'nun alternatifi olarak belirlediği Kral, Milli Takım kampında bulunsa da transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak'tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.

    Alex Kral, Fenerbahçe den haber bekliyor #1


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