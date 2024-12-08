Alex Oxlade-Chamberlain, 1 yıl sonra golle buluştu

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Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’den geldi.

70. dakikada Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsmayı başardı.

YİNE FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Tecrübeli futbolcu, bu golün öncesinde son golünü yine Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayan Chamberlain, sezonun geri kalanında golle buluşamamış ve bu sezon başında kadro dışı bırakılmıştı.

Daha sonra takıma geri dönen tecrübeli orta saha oyuncusu 1 yıllık ara sonrasında gol sevinci yaşamış oldu.

GEÇEN SEZON 20 MAÇA ÇIKTI

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 müsabakada forma giymiş ve 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.