Alex Oxlade-Chamberlain 8.5 ay sonra golle tanıştı Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Alex Oxlade Chamberlain, en son gol sevincini 2 Ocak'taki Liverpool-Brentford maçında yaşamıştı.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan İngiliz oyuncu, 62'de Salih'in ceza sahasına gönderdiği topu önce muhteşem kontrol etti ardından da çok şık bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi.

En son 2 Ocak'ta

Bu gol, Kara Kartal'a galibiyeti getirirken, Alex de kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkartmadı. Beşiktaş'la bu sezon ligde ve Avrupa'da 6 maça çıkan Chamberlain, ilk kez skor katkısı sağlamış oldu.

İngiliz yıldız, en son gol sevincini 2 Ocak'taki Liverpool-Brentford maçında yaşamıştı. Alex tam 8.5 ay sonra bir maçta fileleri havalandırdı.