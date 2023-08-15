Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'la ilk idmanına çıktı Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Chamberlain ilk antrenmanında

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışması sonrasında dar alanda çift kale maç ve ardından yapılan şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş'la ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Neftçi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.