Alex Oxlade Chamberlain: Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar

İHA

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlılarda karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FARK OLUŞTURAN BİR TAKIMIZ"

Chamberlain, şunları dedi:

Büyük maçlar, derbiler çok önemli. Ben de sorumluluk alan, almayı seven bir oyuncuyum. Zaten büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Sene başındaki büyük maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda çok büyük, iyi oyuncular var. Örneğin Galatasaray maçı. Büyük oyuncular sahneye çıkmıştı. Ancak sonrası oyuncuların kalitesinden bir şey götürmez. Biz şu an fark oluşturan bir takımız. Herkes ciddi anlamda iyi performans gösterdi. Ben de sorumluluk alıp, elimden geleni yaptım. Örneğim, Rafa tehlikeli bir oyuncu. Ciro, Gedson, Rashica da çok iyiydi. Özellikle Tayyip ve Emirhan için bir şeyler söylemek istiyorum. İkisi de çok fazla süre bulmadılar. Ancak çok iyi iş çıkarttılar. Tayyip özelinde çok fazla süre bulmadı, sakatlığı vardı. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. Bize böyle büyük karakterler lazım. Bugün gösterdiği performans çok iyiydi. Onun adına çok mutluyum. Takımda karakter gösteren, fark oluşturan birçok oyuncu var. Böyle devam etmemiz lazım.

"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET ALMAMIZ"

Galibiyeti getiren gol hakkında da konuşan Chamberlain, şu şekilde konuştu:

Pozisyon esnasında ben Immobile’nin dokunmadığını hissettim aslında ama Immobile gole sevindi, dokunduğunu söyledi. Tabii ki o attıysa da onun adına çok mutlu olurum. Ben attıysam da çok mutlu olurum. İşin asıl noktası kazanmış olmamız. Golü kim attıysa attı önemli olan burada çok önemli bir galibiyet almış olmamız.

"PROFESYONEL ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM"

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde fazla vakit bulamasa da çalışmayı hiç bırakmadığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, şu sözleri sarf etti: