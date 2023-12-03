Alex Oxlade-Chamberlain: İki farklı devre oynadık Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Ankaragücü beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain, mücadelenin ardından konuştu.

"İki farklı devre oynadık"

Chamberlain, "İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık" ifadelerini kullandı.

"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz" diyen 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta önemli bir maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı" sözleriyle konuşmasını noktaladı.