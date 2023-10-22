Alex Oxlade-Chamberlain, ilk derbisinde golü buldu

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Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların tek golü, 69. dakikada Oxlade-Chamberlain’den geldi. Sarı-kırmızılılar karşısında ilk derbisine çıkan İngiliz oyuncu, skor üretmeyi başardı.
Oyuna sonradan girdi, golünü attı
Derbinin ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kariyerindeki ikinci golünü Galatasaray'a attı.
Oyuna girdikten sonra siyah-beyazlı takımı hücumda etkin hale getiren Chamberlain, 69. dakikada Rosier'in servisinde topu filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü ise 2-1 kazandıkları Kayserispor maçında atmıştı.
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