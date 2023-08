Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Orta saha oyuncusuna 1.5 milyon euro imza parası ödeneceğini açıklayan siyah-beyazlılar, yıldız isme her sezon 2.5 milyon euro maaş verileceğini açıklamıştı.

30 yaşındaki futbolcu, gerçekleşen transferin ardından Beşiktaş'ın YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta başarılı olmak istediğini ifade eden yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Kendimi çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Benim için yeni bir meydan okuma diyebilirim. Yeni bir ülke, yeni bir lig. Neler olacağını merak ediyorum ve olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışıyorum. Burada bir şeyleri başarmak istiyorum. Babamın profesyonel futbol oynadığı dönemin üzerinden çok zaman geçti. Benim akıl hocamdı. Onun başardığı şeyleri ben de genç yaşımda başarmak istedim. Hedeflerime ulaşmak için doğru şekilde yetiştirildim. Şu ana kadar meyvesini topladım, bunun için çok şanslıyım. Gençken elbette zordu, çünkü katı kuralları vardı. Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Standartları çok yüksekti. Tüm bunlar beni şu an olduğum kişi haline getirdi ve bunun için çok şanslıyım.

Chamberlain, Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istediğini ifade etti:

Futbol tutkusu yüksek bir ailede büyüdüm. Bence her çocuk babasının ayak izlerini takip etmek ister. Babalarına bakarlar ve onu bir kahraman olarak görürler. Benim babam futbolcuydu ve onu o çevrede gördüğüm için çok şanslıyım. Her şey doğru bir zamanda bir araya geldi ve benim tutkum oldu. Babamın başardıklarını takip etmek istedim. Bu statta UEFA Süper Kupa’yı kaldırdığım geceyi çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum.