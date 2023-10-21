Alex Oxlade Chamberlain: Şenol Güneş'in gitmesine üzüldüm Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'daki yeni hayatına ve kariyerine dair konuştu.

ensonhaber.com

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı kulübe transferi ve İstanbul’daki yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

The Athletic’e özel bir röportaj veren ve kariyerine ilişkin samimi açıklamalar yapan Chamberlain, Beşiktaş’a transfer olma nedenini ve eski teknik direktörü Şenol Güneş’le diyaloğuna dair önemli sözler sarf etti.

"İstanbul çok kültürlü bir şehir"

İstanbul’daki yaşama dair tespitlerinden bahseden İngiliz futbolcu, çok sık sakatlandığı eleştirilerine de yanıt verdi:

İstanbul çok kültürlü bir şehir. Bazı kısımlar çok Avrupalı hissettiriyor ve hiç yabancı ya da farklı hissettirmiyor. Ve farklı olan bir şey olduğunda, bunu ilginç buluyorum. Bu konuda bilgi edinmek istiyorum. Kulüpteki şefler bana farklı yemekler, geleneksel Türk yemekleri gösteriyor ve farklı kelimeler öğretiyorlar. Bundan keyif alıyorum.

"Eleştirileri anlayabilirdim ama..."

Eğer sürekli kas sakatlıkları yaşıyor olsaydım, eleştirileri anlayabilirdim. Ama tüm kariyerim boyunca 13 yılda üç kez diz ardı kirişi sakatlığı geçirdim. Benim sorunum, sakatlıklarımın diz ameliyatı gerektiren büyük sakatlıklar olması. Ama bundan döndükten sonra her şey yolunda gitti. Geçen sezonun sonlarına doğru insanlar ‘Sakatlandın, değil mi?’ diyordu. Ama değildim. Sadece oynatılmıyordum.

"Beşiktaş'a gelmek mantıklıydı"

Menajerle (Güneş) konuştum, pozisyonlar hakkında konuştum ve benim için asıl karar mümkün olduğunca çabuk futbol oynamaya geri dönmekti. Burası büyük bir kulüp, ailemden çok uzakta değil ve buraya gelmek benim için çok mantıklıydı. Takım geçen sezonu üçüncü bitirdi ve belki insanlar bizi güçsüz olarak görüyor ama ben bunu seviyorum. Eric Bailly ve Ante Rebic gibi oyuncularla buraya gelip ligi kazanmak için mücadele etmek hoşuma gidiyor.

"Farklı bir ligde oynamak istiyordum"

İstendiğiniz, gerçekten gelip oynamanızı istedikleri bir yere gitmelisiniz. Ben de her zaman farklı bir kültürü denemek ve farklı bir ligde oynamak istediğimi hissetmişimdir.

"Şenol Güneş'in ayrılmasını görmek hoş değildi"

Şenol Güneş’in ayrılmasını görmek hoş değildi çünkü beni buraya o getirdi ve ben de bunun karşılığını biraz daha fazla verebilmek istiyordum. Ama oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Yeni menajerin (Burak Yılmaz) bu konuda iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Oyunculardan büyük saygı görüyor. Umarım bunun üzerine bir şeyler inşa edebiliriz.

"Gelirken endişeliydim"

Hırslı, büyük bir taraftar kitlesine ve beklentilere sahip, düzgün bir futbol kulübündeyim. Kazanma ihtiyacı ve performans gösterme ihtiyacı kesinlikle hâlâ var. Bu noktada en önemli şey dakikalar ve futbol çünkü kendimi hazır, yetenekli ve iyi hissettiğim zamanlarda bile oynamadığım çok uzun yıllar geçirdim. Açıkçası buraya gelirken biraz endişeliydim çünkü bu yeni ve ailem için farklı bir durum ama futbol hala çok önemli.”

"Motivasyon önemli"