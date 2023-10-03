Alex Oxlade-Chamberlain: İstanbul çok sıcak

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Yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Orta saha oyuncusu, İstanbul ve teknik direktör Şenol Güneş hakkında fikirlerini belirtti.

"Kendimi buraya alışmış hissediyorum"

"İstanbul'u nasıl buldun" sorusuna Chamberlain şu cevabı verdi:

İyi ama çok sıcak. Bu da bazen futbol oynamayı zorlaştırıyor. Ama alıştım artık ve bu hafta biraz daha serinliyor. Alıştığım sıcaklara geliyor neredeyse. Yine iyi havalardan şikayet etmemek gerek. Sanırım buraya hızlı adapte oldum, evde olmaktan pek de farklı değil. Yemekler harika. Takım arkadaşlarım buraya adaptasyonumu kolaylaştırıyor. Hepsi harika insanlar. Her anından keyif alıyorum ve kendimi buraya alışmış hissediyorum.

"Farklı fikirleri var"

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'le ilgili ise 30 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

Onunla yeni bir başlangıç yapabildiğim için çok mutluyum. Farklı fikirleri var ve bu fikirleri daha önce beraber çalıştığım teknik direktörlerde de görmüştüm. Dil farklılığı beni korkutmuştu ama aslında onun benden ve takımdan ne istediğini anlamak hiç de zor değil. Bir bakıma gelişmeye devam ettiğimi ve beni buraya getirdiği için bana olan inancının karşılığını verebileceğimi görmek beni heyecanlandırıyor. Bizden ne istediği ve bunun için ne anlama geldiğini çok net ifade ediyor. Oyuncular olarak hırsımızı sahaya hırsımızı koyup yapabileceğimiz her şeyi yaparak bunun karşılığını vermemiz gerekiyor. Her şey iyi gidiyor. Yeni direktörle ve yeni fikirlerle başlangıç yapmak güzel bir şey.