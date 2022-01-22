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    Alex Teixeira: 2-0, 3-0 yapabilirdik ama olmadı

    Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Alex Teixeira, 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 16:03
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    Alex Teixeira: 2-0, 3-0 yapabilirdik ama olmadı

    Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

    "RAKİP KALEYE ÇOK GİTTİK AMA ATAMADIK"

    Karşılaşmanın ardından Alex Teixeira'dan açıklamalar geldi.

    Siyah beyazlı futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Kovid, sakatlık sonrası ilk 11'de olmak ve gol atmak sevindirici. Ancak üzgünüm. Çünkü kazanabilirdik, atamadık. Rakip kaleye çok gittik ama atamadık. 2-0, 3-0 yapabilirdik ama olmadı. Üzgünüz." dedi.

    Alex Teixeira: 2-0, 3-0 yapabilirdik ama olmadı #1


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