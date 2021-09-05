Alex Teixeira: Çok motive olmuş durumdayım

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Brezilya basınına konuştu. Teixeira, "Milli arada kondisyonumu geliştirmeye uğraşıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçta takımın golünü atan yıldız oyuncusu Alex Teixeira, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

UOL'e konuşan Teixeira, "Kulüpteki ikinci maçımda Beşiktaş formasıyla ilk golümü atmış olmanın verdiği büyük mutluluk ve sevinç vardı. Çin'de Jiangsu FC formasıyla en son Aralık ayında resmi maça çıkmıştım. Uzun bir aradan sonra resmi maça çıktım. Takımıma yardımcı olmak için oyun ritmimi en kısa sürede yeniden geri kazanmaya çalışıyorum" dedi.

“MİLLİ ARADA KONDİSYONUMU GELİŞTİRİYORUM”

Milli arayı da değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Şimdi girdiğimiz milli arada kondisyonumu geliştirmeye uğraşıyorum. Çünkü sırasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlanmam gerek ve ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum.

Çok motive olmuş durumdayım ve bu da bana katkı sağlayarak ileriye daha güvenli bakmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

2 MAÇ 1 GOL

Öte yandan siyah-beyazı takımla 2 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.