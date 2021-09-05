Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
415.188
0.53%
EXEN Coin
28.76
16.95%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C
    Alex Teixeira: Çok motive olmuş durumdayım

    Alex Teixeira: Çok motive olmuş durumdayım

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Brezilya basınına konuştu. Teixeira, "Milli arada kondisyonumu geliştirmeye uğraşıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçta takımın golünü atan yıldız oyuncusu Alex Teixeira, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

    UOL'e konuşan Teixeira, "Kulüpteki ikinci maçımda Beşiktaş formasıyla ilk golümü atmış olmanın verdiği büyük mutluluk ve sevinç vardı. Çin'de Jiangsu FC formasıyla en son Aralık ayında resmi maça çıkmıştım. Uzun bir aradan sonra resmi maça çıktım. Takımıma yardımcı olmak için oyun ritmimi en kısa sürede yeniden geri kazanmaya çalışıyorum" dedi.

    Alex Teixeira: Çok motive olmuş durumdayım #1

    “MİLLİ ARADA KONDİSYONUMU GELİŞTİRİYORUM”

    Milli arayı da değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Şimdi girdiğimiz milli arada kondisyonumu geliştirmeye uğraşıyorum. Çünkü sırasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlanmam gerek ve ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum.

    Çok motive olmuş durumdayım ve bu da bana katkı sağlayarak ileriye daha güvenli bakmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

    Alex Teixeira: Çok motive olmuş durumdayım #2

    2 MAÇ 1 GOL

    Öte yandan siyah-beyazı takımla 2 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir