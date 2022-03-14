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    Alex Teixeira derbide direksiyonu eline alacak

    Beşiktaş'ın orta sahasının hücum ile bağlantısını kurması beklenen Alex Teixeira, maç öncesi siyah-beyazlıların en büyük kozlarından birisi olacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 11:17
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    Alex Teixeira derbide direksiyonu eline alacak

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların en önemli hücumcularından biri olacak. Orta alanla forvet hattının bağlantı noktasında olacak Sambacı, hem pasları hem de skor üretme kabiliyetiyle ön plana çıkmaya çalışacak.

    Üçüncü bölgeyi sürekli olarak destekleyecek olan Alex Teixeira, Galatasaray Stadı'nda takımına zaferi getiren isim olmak için mücadele edecek. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.

    İSTATİSTİKLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

    Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Alex Teixeira, bu sezon üst üste dört dış saha karşılaşmasında tabelayı değiştiren ilk Beşiktaş oyuncusu olmak istiyor.

    Alex Teixeira derbide direksiyonu eline alacak #1


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