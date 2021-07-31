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    Alex Teixeira geliyorum mesajı verdi

    Alex Teixeira geliyorum mesajı verdi

    Alex Texeira, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef De Souza'nın fotoğrafının altına "yakında geliyorum" yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 00:39
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    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transferde hız kesmiyor.

    31 yaşındaki oyuncudan, Beşiktaş taraftarına sevindirici haber geldi.

    Siyaz beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Josef De Souza'nın sosyal medyadaki fotoğranını altına yorum yapan Texiara, "yakında geliyorum" ifadesini kullandı.

    Alex Teixeira geliyorum mesajı verdi #1

    DEVREYE SOUZA GİRDİ

    Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan ve birlikte tatil yapan Josef de Souza transferde yoğun mesai göstermişti.

    Daha önce Josef de Souza, yıldız oyuncunun ailesinden birinin paylaşımına yorum yapınca, “Türkiye’de görüşürüz” demişti.

    Brezilyalı oyuncunun yakın zamanda sözleşme imzalayıp, takıma katılacağı söyleniyor.

    Alex Teixeira geliyorum mesajı verdi #2

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