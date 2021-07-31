Alex Teixeira geliyorum mesajı verdi

Alex Texeira, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef De Souza'nın fotoğrafının altına "yakında geliyorum" yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transferde hız kesmiyor.

31 yaşındaki oyuncudan, Beşiktaş taraftarına sevindirici haber geldi.

Siyaz beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Josef De Souza'nın sosyal medyadaki fotoğranını altına yorum yapan Texiara, "yakında geliyorum" ifadesini kullandı.

DEVREYE SOUZA GİRDİ

Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan ve birlikte tatil yapan Josef de Souza transferde yoğun mesai göstermişti.

Daha önce Josef de Souza, yıldız oyuncunun ailesinden birinin paylaşımına yorum yapınca, “Türkiye’de görüşürüz” demişti.

Brezilyalı oyuncunun yakın zamanda sözleşme imzalayıp, takıma katılacağı söyleniyor.

