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    Alex Teixeira: Hayatım boyunca unutmam

    Beşiktaşlı Alex Teixeira, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 00:05
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    Alex Teixeira: Hayatım boyunca unutmam

    Beşiktaş'a Fatih Karagümrük maçında galibiyeti getiren Alex Teixeira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "GOLÜMLE GALİP GELMEK GÜZEL"

    Karşılaşmayı değerlendiren Alex Teixeira "Bugün benim golümle galip gelmek çok güzel. Brezilya'da yoğun antrenman programım var. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım." dedi.

    "ÇOK ÇALIŞMAK LAZIM"

    Açıklamalarına devam eden Alex Teixeira "Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için." ifadelerini kullandı.

    Alex Teixeira: Hayatım boyunca unutmam #1

    "UNUTULMAZ ANLAR..."

    Brezilyalı yıldız ayrıca "Burada oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek hayatım boyunca unutulmaz anlardı." şeklinde konuştu.

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