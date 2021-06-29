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    Alex Teixeira 'kartal pozu' verdi

    Alex Teixeira 'kartal pozu' verdi

    Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alex Teixeira, Josef de Souza ile kartal pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:47
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    Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, tatilini Alex Teixeira ile geçiriyor.

    KARTAL POZU GELDİ

    Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu, Çin sonrası Avrupa'ya dönmek istediği için Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı.

    Maaş konularında henüz net bir noktada buluşulamazken, Josef de Souza'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

    Alex Teixeira'nın kartal pozu verdiği fotoğraf internet ortamında gitgide yayılırken, kimilerine göre bu fotoğraf transferin bittiği anlamına getirildi.

    Alex Teixeira kartal pozu verdi #1

    ÇİN'DE GEÇEN 5 YIL

    Shakhtar Donetsk formasıyla ünlenen başarılı isim, Çin'e transfer olarak herkesi şaşırtmıştı. 31 yaşındaki oyuncu 2016'dan bu yana Asya'da futbol oynuyordu.

    Alex Teixeira kartal pozu verdi #2

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