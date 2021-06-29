Alex Teixeira 'kartal pozu' verdi

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alex Teixeira, Josef de Souza ile kartal pozu verdi.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza, tatilini Alex Teixeira ile geçiriyor.

KARTAL POZU GELDİ

Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu, Çin sonrası Avrupa'ya dönmek istediği için Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı.

Maaş konularında henüz net bir noktada buluşulamazken, Josef de Souza'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

Alex Teixeira'nın kartal pozu verdiği fotoğraf internet ortamında gitgide yayılırken, kimilerine göre bu fotoğraf transferin bittiği anlamına getirildi.

ÇİN'DE GEÇEN 5 YIL

Shakhtar Donetsk formasıyla ünlenen başarılı isim, Çin'e transfer olarak herkesi şaşırtmıştı. 31 yaşındaki oyuncu 2016'dan bu yana Asya'da futbol oynuyordu.