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    Alex Teixeira ne kadar kazanacak

    Beşiktaş ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak olan Alex Teixeira'nın alacağı ücret de belirginlik kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 14:19
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    Alex Teixeira ne kadar kazanacak

    Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenirken maaşı da merak konusu olmuştu.

    Alex Teixeira ne kadar kazanacak #1

    ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

    Siyah-beyazlıların büyük uğraşlar sonucunda  kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun alacağı maaş da belli oldu.

    Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 3 milyon euro garanti maaş ödeyecek ayrıca 900 bin euro da imza parası alacak olan Teixeira'nın bonus maddelerinin de olacağı öğrenildi.

    Alex Teixeira ne kadar kazanacak #2

    20 MAÇTA 10 GOL 4 ASİST

    Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

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