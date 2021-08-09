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    Alex Teixeira ne zaman geliyor

    Son şampiyon Beşiktaş, kadrosuna Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından da Teixeira'yı ilk kez paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 13:36
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    Alex Teixeira ne zaman geliyor

    Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria, 9 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak.

    KARANTİNA SÜRECİ VAR

    Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

    Beşiktaş, serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon euro ödeyecek.

    Jiangsu Suning takımındanocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

    Alex Teixeira ne zaman geliyor #1

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