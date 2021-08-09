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Alex Teixeira ne zaman geliyor
Son şampiyon Beşiktaş, kadrosuna Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından da Teixeira'yı ilk kez paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 12:52
- Güncelleme : 09.08.2021 - 13:36
Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria, 9 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak.
KARANTİNA SÜRECİ VAR
Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.
Beşiktaş, serbest durumdaki Teixeria’ya 900 bin euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon euro ödeyecek.
Jiangsu Suning takımındanocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.