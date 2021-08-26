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    Alex Teixeira: Onları performansımla utandıracağım

    Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 15:06
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    Alex Teixeira: Onları performansımla utandıracağım

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex Teixeira'dan, hakkında çıkan haberlere cevap geldi.

    Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz." şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyledi.

    Alex Teixeira: Onları performansımla utandıracağım #1

    "UTANDIRACAĞIM"

    Alex Teixeira, "Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım." diyerek hırsını ortaya koydu.

    Alex Teixeira: Onları performansımla utandıracağım #2

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