Alex Teixeira sakatlandı

Beşiktaş, Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, yıldız futbolcu Alex Teixeira'nın sakatlandığını duyurdu.

"ÖDEM VE GERİLME TESPİT EDİLDİ"

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.