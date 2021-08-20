Euro
9.9348
-0.38%
Dolar
8.4966
-0.12%
Altın
487.22
0.26%
Borsa
1.445
0.35%
Bitcoin
407.500
4.75%
EXEN Coin
26.63
0.37%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Alex Teixeira, Sergen Yalçın'dan formayı istiyor

    Beşiktaş'ta ekstra çalışmalarını sürdüren Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, maç eksiğine rağmen Gaziantep FK karşısında forma giymek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alex Teixeira, Sergen Yalçın'dan formayı istiyor

    Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira, ekstra çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız, maç eksiği olmasına rağmen 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK karşısında forma giymek istediğini teknik heyete bildirdi.

    SON KARAR SERGEN HOCA'NIN

    Brezilyalı futbolcu, fizik olarak hazır olduğunu sözleri arasına eklerken, son kararı Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın verecek.

    Alex Teixeira, Sergen Yalçın dan formayı istiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir