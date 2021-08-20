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Alex Teixeira, Sergen Yalçın'dan formayı istiyor
Beşiktaş'ta ekstra çalışmalarını sürdüren Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, maç eksiğine rağmen Gaziantep FK karşısında forma giymek istiyor.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 15:59
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira, ekstra çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız, maç eksiği olmasına rağmen 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK karşısında forma giymek istediğini teknik heyete bildirdi.
SON KARAR SERGEN HOCA'NIN
Brezilyalı futbolcu, fizik olarak hazır olduğunu sözleri arasına eklerken, son kararı Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın verecek.