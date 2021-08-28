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    Alex Teixeira'dan enfes gol

    Alex Teixeira'dan enfes gol

    Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ilk kez ilk 11 oynadığı karşılaşmada klas bir golle siyah-beyazlılara merhaba dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 22:37
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 22:46
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    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

    Yeni transferler Michy Batshuayi ve Alex Teixeira ilk kez ilk 11'de şans bulurken maçın 30. dakikasında Brezilyalı futbolcu nefis bir golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

    ENFES BİR GOL

    Kariyerindeki enfes gollere bir yenisini daha ekleyen Teixeira, kaleci Viviano'nun sol tarafına yaptığı kesme vuruşla belki de haftanın golüne imza attı.

    Bu gol siyah-beyazlı taraftarları da mest etti.

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