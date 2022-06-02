Alex Teixeira'nın menajeri: 1 yıl daha Beşiktaş'tayız

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira'nın menajeri, oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira hakkında çıkan transfer haberlerine oyuncunun menajeri Junior Mendonça cevap verdi.

Özellikle son dönemde çoğalan, Teixeira'nın takımdan ayrılacağı ve Brezilya'ya döneceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mendonça, "Alex, şu anda tatilde ve Brezilya'ya dönmek gibi bir planımız bulunmuyor. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmemiz var ve tek amacımız sözleşmeye sadık kalıp Beşiktaş'ta 1 yıl daha geçirmek." ifadelerini kullandı.

31 maçta 4 gol attı

Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.