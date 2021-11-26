Alex Teixeira'nın performansı vasatın altında

Beşiktaş'ta Alex Teixeira, beklentilerin çok altında kaldı. Sambacı bu sezon Süper Lig’de 12 maçta 2 gol atarken, Devler Ligi’nde bırakın skora katkı vermeyi isabetli şut dahi atamadı.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın Ajax maçının ardından performansını eleştirdiği Alex Teixeira, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Büyük umutlarla takıma kazandırılan Sambacı, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 gol atarken Devler Ligi’nde bırakın skora katkı vermeyi isabetli şut dahi atamadı.

1 ŞUTU VAR O DA İSABETSİZ

Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 184 dakika şans bulan Teixeira, sadece 1 şut atarken onda da hedefi tutturamadı.

30 yaşındaki futbolcunun kaçırdığı ya da yarattığı büyük fırsat da bulunmuyor.

"MEMNUN OLMA İHTİMALİMİZ YOK"

Hatta son Ajax maçında 59 dakika sahada kalırken topla sadece 21 kez buluştu. Sambacı bu istatistikte kalecilerin dahi gerisinde kalırken Mert 50, Onana ise 37 kez topla temas etti.

Sergen Yalçın da karşılaşmanın ardından tepkisini, “Alex Teixeira’nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok.” sözleriyle ifade etmişti.