Beşiktaş, Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumu için bir açıklama yayımladı.

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.





BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Teixeira'nın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

