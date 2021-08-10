Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki madde

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı.

Beşiktaş, dünyaca ünlü 10 numara Alex Teixeira için geri sayımını sonunda bitirdi.

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Brezilya'dan İstanbul'a indi. 31 yaşındaki oyuncu, Kovid-19 kuralları gereği karantinaya girecek.

Beşiktaş Kulübü'yle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Teixeira, maaş artı imza parası dahil siyah-beyazlılardan 2.6 milyon euro kazanacak.





OPSİYON TEK TARAFLI KULLANILAMAYACAK

Sambacı'nın sözleşmesinde ek olarak başarı bonusları da olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon ise tek taraflı olmayacak.

Kontratının son yılında iki taraf da yola devam kararı verirse opsiyon devreye girecek.