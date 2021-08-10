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    Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki madde

    Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 12:34
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    Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki madde

    Beşiktaş, dünyaca ünlü 10 numara Alex Teixeira için geri sayımını sonunda bitirdi.

    Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Brezilya'dan İstanbul'a indi. 31 yaşındaki oyuncu, Kovid-19 kuralları gereği karantinaya girecek.

    Beşiktaş Kulübü'yle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Teixeira, maaş artı imza parası dahil siyah-beyazlılardan 2.6 milyon euro kazanacak.

    Alex Teixeira nın sözleşmesindeki madde #1

    OPSİYON TEK TARAFLI KULLANILAMAYACAK

    Sambacı'nın sözleşmesinde ek olarak başarı bonusları da olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon ise tek taraflı olmayacak.

    Kontratının son yılında iki taraf da yola devam kararı verirse opsiyon devreye girecek.

    Alex Teixeira nın sözleşmesindeki madde #2

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