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Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki madde
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 12:14
- Güncelleme : 10.08.2021 - 12:34
Beşiktaş, dünyaca ünlü 10 numara Alex Teixeira için geri sayımını sonunda bitirdi.
Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Brezilya'dan İstanbul'a indi. 31 yaşındaki oyuncu, Kovid-19 kuralları gereği karantinaya girecek.
Beşiktaş Kulübü'yle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Teixeira, maaş artı imza parası dahil siyah-beyazlılardan 2.6 milyon euro kazanacak.
OPSİYON TEK TARAFLI KULLANILAMAYACAK
Sambacı'nın sözleşmesinde ek olarak başarı bonusları da olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon ise tek taraflı olmayacak.
Kontratının son yılında iki taraf da yola devam kararı verirse opsiyon devreye girecek.