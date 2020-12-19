Alex Telles: Galatasaray'da hücumcu bek olmaya çalıştım

Porto'dan Manchester United'a transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, kendisini hücum anlamında geliştirdiğini söyledi.

Ocak 2014'ten Ağustos 2015'e kadar Galatasaray forması giyen Alex Telles kariyerini, gelişimini ve hayatını anlattı.

İşte Alex Telles'in ağzından kariyeri...

"İNGİLTERE'DE FİZİKSEL FUTBOL VAR"

"İngiltere'de daha çok tutku ve fiziksel futbol var. Bu nedenle daha çok çalışıyorum. Kondisyonuma çok dikkat ediyorum ve geliştirmeye çalışıyorum. Bu konuda en iyisi olmak istiyorum. Herkesten daha çok koşmak istiyorum."





"DURAN TOPLARI İYİ KULLANIRIM"

"Altyapılardan itibaren iyi duran top kullanan bir futbolcuydum. Bazı konularda hep öne çıkmak istedim. İyi bir sol ayağım var ancak kendimi bazı açılardan da kendimi öne çıkarmak istedim. Bunun için daha fazla çalıştım, bazı özelliklerimi öne çıkarmaya başladım."

"GALATASARAY'DA HÜCUMCU BEK OLMAYA ÇALIŞTIM"

"5 yıl önce Galatasaray'dayken daha fazla hücumcu oynamaya çalıştım. Daha fazla antrenman yapmaya başladım. Galatasaray'dayken bu kadar çok asist yapamıyordum. Kendimi Porto'da geliştirmeye başladım. Kendimi geliştirdim. Fark ettim ki, bir sol bek olarak hücuma çok büyük katkı sağlayabilirim. Bunun üzerinde çalıştım. Hangi yollardan katkı verebileceğim üzerine kafa yordum."