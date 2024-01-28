Alexander Djiku: Biz büyük bir takımız

Süper Lig'de 23. haftada Fenerbahçe evinde Ankaragücünü 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Alexander Djiku, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"Taraftarlarla daha güçlüyüz"
Taraftarların desteğini değerlendiren Alexander Djiku şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarlarmızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu."
"Biz gerçekten büyük bri takımız"
Takımdaki rekabetle ilgili açıklama yapan Alexander Djiku şunları dedi:
"Daha önce de söyledim; biz gerçekten çok büyük bir takımız. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir ve önemlidir. Kaliteli oyuncularla oynuyor olmak çok önemli."
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