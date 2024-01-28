Alexander Djiku: Biz büyük bir takımız

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Süper Lig'de 23. haftada Fenerbahçe evinde Ankaragücünü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Alexander Djiku, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarla daha güçlüyüz"

Taraftarların desteğini değerlendiren Alexander Djiku şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarmızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu."