Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

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Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF SAHADAN YENİLEREK AYRILIYORUZ"

Ganalı stoper maça dair, "Bugün maçın senaryosuna bakacak olursak; üzgünüz tabii. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maç içinde her şeyimizi verdik. Sahadaki en iyi takım kazanamadı. Ofansif ve defansif olarak her şeyi yaptık ama maalesef sahadan yenilerek ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

Alexander Djiku son olarak şu ifadeleri kullandı: "Son Gaziantep maçında yoktum. Hocayla konuşmuştuk ve risk almak istememiştik. Bugün yeniden formama kavuştum."