Alexander Djiku oyundan atıldı! Fenerbahçe, derbide 10 kişi kaldı

Süper Lig'in 37. haftası dev derbi maçına sahne oldu. Lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında kırmızı kart çıktı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, üst üste gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Djiku oyundan atıldı
Sarı-lacivertli takımda Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle görmüştü.
Djiku, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe taraftarından tepki var
Öte yandan Fenerbahçe taraftarı, hakem Arda Kardeşler'in verdiği bu kararı sosyal medyadan yoğun biçimde eleştirdi.
Sarı-lacivertli futbolseverler kararının haksız olduğu yönünde görüş belirtti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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