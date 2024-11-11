Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı
Haber Merkezi

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

YERİNİ BECAO'YA BIRAKTI

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1153 dakika sahada kaldı.

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Emre Çalışkan
Editor