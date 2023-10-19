Alexander Djiku: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir rüya Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, verdiği röportajda "Umarım şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir rüya" dedi.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesinde Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz bir şekilde renklerine bağladığı savunma oyuncusu Alexander Djiku, açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın bu sezonki iyi başlangıcında savunmada aldığı rolle büyük pay sahibi olan Alexander Djiku, Tivibu Spor'a röportaj verdi.

"Hatayspor maçına hazır olacağım"

Küçük bir sakatlığı olduğunu belirten Ganalı futbolcu daha iyi hissettiğini ve Hatayspor maçına kadar hazır olacağını söyledi.

Djiku ayrıca Hatayspor maçının zorlu geçeceğini vurgulayarak, şunları dedi:

Hatayspor namağlup takımlarından. Zor bir maç olacak. Kendi oyunumuzu ortaya koyarak seriyi devam ettirmek istiyoruz.

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası"

16'da 16 yapılmasının hatırlatılması ve bunun bir sürpriz olup olmadığının sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Djiku, şu ifadeleri kullandı:

Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. İyi transferler yaptık. 16'da 16 benim için sürpriz olmadı. Ritmimizi, konsantrasyonumuzu koruyarak seriye devam etmek istiyoruz. Temel amacımız sezon sonunda şampiyon olmak.

"Becao ile aramızda iyi bir uyum var"

Savunmadaki uyumun sorulması üzerine deneyimli stoper, şu cevabı verdi:

Becao ile aramızda iyi bir uyum var. İyi anlaşıyoruz. Ama sadece Becao ile değil diğer savunma oyuncularıyla da iyi bir uyumumuz var. Saha içinde de dışında da birbirimizi tamamlıyoruz.

"Takım içinde çok kaliteli oyuncular var"

Fenerbahçe'nin hücum hattıyla ilgili yorumda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

Takım içinde çok kaliteli oyuncular var ama asıl gücümüz kolektiflikten geliyor. Saf kalite olarak; Joshua King, çok hızlı ve güçlü. Cengiz, Szymanski, Tadic ve tabii unutmadan İrfan Can Kahveci. Çok fazla kaliteli oyuncular var. Herkes elinden geleni yapıyor.

"Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum"

Sarı-lacivertli savunmacı, rakipteki hücum oyuncularıyla ilgili olarak, şu sözleri sarf etti:

Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir rüya"

Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Batshuayi ile konuşmasının ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hedefi, Avrupa kupalarında oynamak olduğunu vurgulayan Djiku, şu açıklamayı yaptı:

Umarım şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir rüya.

Ganalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin tarihinde efsane olarak nitelendirdiği Stephen Appiah ile konuştuğunu ve Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldığını da sözlerine ekledi.