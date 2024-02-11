Alexander Djiku: Üzücü bir sonuç Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Alanyaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk ettiği mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulunan Alexander Djiku, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2-1 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol yedik ve 2-2 oldu. 3. gol için çok mücadele ettik ama olmadı. Üzücü bir sonuç" dedi.

"Oynanacak çok maç var"

Sözlerine devam eden 29 yaşın daki Ganalı futbolcu, "Kafaları kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var, o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.