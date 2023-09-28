Alexander Djiku'dan Başakşehir'e şık gol! Fenerbahçe'nin Başakşehir'i ağırladığı maçın 5. dakikasında Alexander Djiku, harika bir gol kaydetti.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti.

Maçın henüz ilk dakikalarında Fenerbahçe'nin sezon başında Ligue 1 ekibi Strasbourg'dan bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Alexander Djiku, klas bir gole imza attı.

Vole vuruşu gol oldu

Mücadelenin 5. dakikasında sol kanattan Szyamnski'nin kullandığı kornerde ceza alanı sağ çaprazına doğru gelen topu Djiku kafayla içeri çevirdi.

Savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı topu yeniden önünde bulan Djiku, sağ ayağının üstüyle uzak köşeye gelişine müthiş bir vole vurdu ve ağları buldu.

İlk golünü attı

Ganalı stoper, ağları sarsmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki isim, 8'i ilk 11 olmak üzere 11 resmi maçta forma giydi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)