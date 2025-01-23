Alexander Djiku'dan Jose Mourinho'ya övgü: Etkisi inanılmaz

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin futbolcusu Alexander Djiku, maç öncesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Lyon'un çok yetenekli bir takım olduğunu belirten Dijku, şunları dedi:

Avrupa kupalarında mükemmel tarihi olan takımlarla karşılaşmak her zaman için bir zevktir. Onları yakından takip ediyorum ve çok yetenekli oyuncuları olduğunu düşünüyorum.

"ÜZERİMDE BÜYÜK BİR ETKİSİ VAR"

Hocası Jose Mourinho hakkında övgülerde bulunan savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Onunla aramızda karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ilişkimiz var. Beni, kendimin en iyi versiyonu olmam için zorluyor ve üzerimde büyük bir etkisi var. Çok talepkâr biri fakat başarılı olmasının sebebi de bu.

"ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Fenerbahçe'nin bu sezonu hakkında konuşan Ganalı stoper, şu değerlendirmeyi yaptı: