Alexander Djiku'nun Süper Kupa sözleri Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray derbisinin ardından "Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor" dedi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla zirveyi paylaşan iki takım da puanını 44 yaptı.

Fenerbahçe'nin defans oyuncularından Alexander Djiku, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Rakip sahada daha çok pozisyon üretebilirdik"

Maçı yorumlayan Djiku, şu ifadeleri kullandı:

Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok pozisyon üretebilirdik.

"Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak"

29 Aralık'taki Süper Kupa maçı için konuşan Djiku, şunları dedi: