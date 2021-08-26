Alexander Sörloth: Sociedad'a transferimi bekliyordum

Real Sociedad'ın yeni transferi Alexander Sörloth, açıklamalarda bulundu.

İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad'a transfer olan Alexander Sörloth, istediği transferi yaptığını ifade etti.

Transfer sürecinde önünde birçok opsiyon olduğunu ifade eden Sörloth, "Transfer için önümde birden çok opsiyon vardı ancak Sociedad'da olduğum için çok mutluyum. Bugünü bekliyordum. Benim işim hızımı, gücümü kullanarak gol atmak, asist yapmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak." dedi.





"KENDİMİ KALİTELİ OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"

Real Sociedad'ı çok yakından tanıdığını belirten Sörloth, "Bu transferden dolayı çok mutluyum ve maça çıkacağım ilk günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni bir kulübe geldiğiniz zaman oynamak için sabırsızlanırsanız, ben de öyleyim ve bir an önce takımımla maça çıkmak ve katkı sağlamak istiyorum. Real Sociedad kaliteli futbolculardan kurulu bir takım ve ben de kendimi kaliteli bir futbolcu olarak görüyorum." şeklinde konuştu.