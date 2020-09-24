Alexander Sörloth: Trabzonspor'dan dostane bir şekilde ayrıldım

Ani bir kararla Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth, veda videosunu yayınlamasının ardından sadece olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

20+2 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç'in Verdens Gang gazetesine konuştu.

"GİTMEK İSTEDİĞİM YER LEIPZIG'Dİ"

24 yaşındaki forvet, “Leipzig’in bana ilgisi geçtiğimiz sezon sırasında oluştu. Onların ilgisi ortaya çıkar çıkmaz ben de transfer olmaya karar verdim. Gitmek istediğim yer orasıydı, benim için birinci tercih oldular. Menajerim kendileriyle görüştü, sezonun tamamlanmasını bekledik, başka kulüple görüşmedik. Çok zaman aldı ama sonunda büyülü bir şeydi benim için.” diye konuştu.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIM"

Trabzonspor’dan dostane bir şekilde ayrıldığını ve taraftarların kendisine kızgın olmadığını dile getiren Sörloth, “Arkadaş olarak ayrılıyorum. Transfer sürecinde biraz belirsizlikler oldu, bu tüm taraflar için işin en kötü yanıydı. Bilgi eksikliği bazı şeylerin karışmasına yol açtı. Bu konudaki düşüncelerimi dile getirmek benim için zaruri hale gelmişti. Bu yüzden veda sözlerimin olduğu videoyu kayda aldım. Ve Trabzonspor taraftarlarından bunun hakkında sadece olumlu geri dönüşler aldım.” dedi.