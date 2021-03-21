Alexander Sörloth: Türkiye'de farklı bir futbol anlayışı var

Trabzonspor ile yollarını ayırarak Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth, "Türkiye'de herhangi bir taktiksel bilgi almadan sahaya çıkıyordum" dedi.

Trabzonspor'da attığı gollerle gol kralı olan Norveçli forvet Sörloth, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Alman basınına bir röportaj veren 25 yaşındaki oyuncu, Türk futbolunu eleştirdi.

Sörloth şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE TAKTİK YOK"

"Bundesliga'ya transferim benim kariyerimde önemli bir değişiklik oldu. Türkiye'de farklı bir futbol anlayışı var çünkü. Türkiye'de çok fazla taktik yok. Herhangi bir taktiksel bilgi almadan sahaya çıkıyordum. Tek taktiksel mesaj 'gol at'. Bundan fazlası yoktu. Farklı bir futbol anlayışı vardı yani. Hücum oyuncuları yaratıcı olmak zorunda. Şu anda Bundesliga'ya adapte olduğumu söyleyebilirim."





"NAGELSMANN ÇOK SABIRLI"

"Nagelsmann çok sabırlı bir teknik adam. Bazı teknik direktörler sabırsız olabiliyor. Nagelsmann benim için çok sabırlı oldu. Ben de bunu fark ettim ve üzerimdeki baskı azaldı. Şimdi ilk başlardaki kadar stresli değilim."

4 GOL 3 ASİST

Sörloth bu sezon Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 29 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Norveçli oyuncunun kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.