Alexandre Pato'nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı

Sao Paulo ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp bulamayan Alexandre Pato, Twitter hesabından aslan emojisi paylaşarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig'de ismi birçok takımla anılan Alexandre Pato'dan, Twitter'da sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Diagne ve Falcao'dan bir türlü beklenen istikrarı alamayan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Pato'nun 'aslan' emojisi paylaşması üzerine tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ı kastettiğini düşünerek tweet'i etkileşim yağmuruna tuttu.

TWEET'İ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Brezilyalı futbolcuya attığı bu tweet sonrası "Come to Galatasaray" yorumları yapılırken söz konusu gönderi, kısa sürede binlerce beğeni alarak Pato'nun ortama etkileşimini üçe katladı.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Pato'nun, aslan emojisini 2017 ve 2018'de de paylaşmış olması dikkatlerden kaçmadı.