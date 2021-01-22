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    Alexandre Pato'nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı

    Sao Paulo ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp bulamayan Alexandre Pato, Twitter hesabından aslan emojisi paylaşarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 12:15
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    Alexandre Pato'nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı

    Süper Lig'de ismi birçok takımla anılan Alexandre Pato'dan, Twitter'da sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

    Diagne ve Falcao'dan bir türlü beklenen istikrarı alamayan sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Pato'nun 'aslan' emojisi paylaşması üzerine tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ı kastettiğini düşünerek tweet'i etkileşim yağmuruna tuttu.

    Alexandre Pato nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı #1

    TWEET'İ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Brezilyalı futbolcuya attığı bu tweet sonrası "Come to Galatasaray" yorumları yapılırken söz konusu gönderi, kısa sürede binlerce beğeni alarak Pato'nun ortama etkileşimini üçe katladı.

    Alexandre Pato nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı #2

    DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞ

    Öte yandan Pato'nun, aslan emojisini 2017 ve 2018'de de paylaşmış olması dikkatlerden kaçmadı.

    Alexandre Pato nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı #3

    Alexandre Pato nun aslan emojili paylaşımı heyecanlandırdı #4

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