Alexandru Cicaldau, Galatasaray'da

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , aradığı 10 numarayı Romanya'da buldu.

Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la anlaşamayan Galatasaray, Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı.

GALATASARAY, YENİ HAGİ'Sİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sarı Kırmızılı ekip, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

''08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.''





HAGİ'NİN AKADEMİSİNDEN ÇIKTI

2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözlleşmesi bulunuyor

