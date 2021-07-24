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    Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 11:21
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    Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın KAP'a da bildirdiği 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

    Sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu daha sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Alexandru Cicaldau İstanbul a geldi #1

    OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO

    Cicaldau için 6 milyon euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon euro ücret alacak.

    Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.

    Alexandru Cicaldau İstanbul a geldi #2

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