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Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a ulaştı.
- Haber Merkezi
- 24.07.2021 - 11:15
- Güncelleme : 24.07.2021 - 11:21
Galatasaray'ın KAP'a da bildirdiği 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu daha sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO
Cicaldau için 6 milyon euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon euro ücret alacak.
Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.