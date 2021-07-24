Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a ulaştı.

Galatasaray'ın KAP'a da bildirdiği 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncu daha sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO

Cicaldau için 6 milyon euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon euro ücret alacak.

Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.