Alexandru Cicaldau'ya Süper Lig'den 3 talip Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Pendikspor ve Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Alexandru Cicaldau'ya talip oldu.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Erzurum kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cicaldau ile ilgilendiklerini ve pazarlık aşamasında olduklarını belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi ile pazarlıklara devam devam eden Yeşil-beyazlı yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Pendik ve Başakşehir de devrede

Rumen futbolcu için Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor ve Başakşehir'in de devreye girdiği belirtiliyor.

Geride kalan sezonu Al Ittihad'da geçiren 26 yaşındaki orta saha, 28 maçta 4 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.

İç Anadolu ekibi transferi kısa süre içerisinde bitirmek adına çalışmalara devam ediyor.