Galatasaray'ın Belhanda'nın ardından yeni ofansif orta sahası Alexandru Cicaldau oldu. Biz de Kralspor olarak Rumen futbolcuyu mercek altına aldık.

Belhanda'nın ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonuna kimin geçeceği merak ediliyordu.

Sarı-kırmızılılar gizli bir operasyonla CS Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Alenxadru Cicaldau daha forma giymeden taraftarları heyecanlandırsa da Kralspor olarak sizlere Rumen futbolcuyu yakından tanıtmak istedik.

NELERİ İYİ YAPAR?

Uluslararası platformlarda bulunan scouting raporlarına ve futbolcunun saha içi performansına baktığımız zaman yaratıcı ve pasör bir orta saha olduğunu söylememiz mümkün.

Top hakimiyeti ve saha içi vizyonu da üst düzey olan Cicaldau'nun duran top hakimiyeti de iyi gözüküyor.

Alexandru Cicaldau'yu yakından tanıyalım - İZLE



HANDİKAPLARI

Hız sorunu da Rumen orta sahanın en büyük handikapı olarak göze çarpıyor. 24 yaşındaki futbolcunun Romanya dışında bir yerde futbol oynamaması da adaptasyon açısından sorun çıkarabilir.

Romanya'da uzun yıllar teknik direktörlük ve antrenörlük görevleri üstlenen Yüksel Yeşilova da Milliyet'e verdiği röportajda, "Yetenekli bir futbolcu ve iki ayağını da kullanabiliyor. Ancak handikapı, biraz ağır olması. Galatasaray seviyesinde midir? Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Bu transfer 2-3 milyon euroya yapılsa yine anlaşılabilirdi. Cicaldau için 6.5 milyon euro çok fazla." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı yönetim Cicaldau'nun sözleşmesine 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli koyarak futbolcusuna ne kadar güvendiğini de ortaya koydu.