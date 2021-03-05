Alexandru Maxim: Beşiktaş'ı İstanbul'da yenebiliriz

Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak olan Gaziantep FK'nın Rumen oyuncusu Maxim, karşılaşma öncesi iddialı sözler sarf etti.

Alexandru Maxim, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rumen futbolcusu, İstanbul deplasmanında 3 puan alabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Maxim, gazetecilere, geçen hafta 10 kişi kalmalarına rağmen Gençlerbirliği maçını kazandıklarını hatırlatarak, bu yüzden çok mutlu olduklarını ifade etti.

"BU MAÇLA İLGİLİ POZİTİF DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önceki haftalarda da iyi mücadele ettiklerini ancak 3 puan elde edemediklerini anlatan Maxim, şöyle konuştu: "10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize özgüven kazandırdı. Ayrıca takım olarak sahada herkesin birbirine ne kadar yardımcı olmaya çalıştığını da Gençlerbirliği maçında gösterdik. Bu özgüven önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. Mesela önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maçla ilgili çok pozitif düşünüyorum. İstanbul'a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum."





Rumen futbolcu, kendi performansıyla ilgili bir soruyu da "Performansımın düştüğünü düşünmüyorum. Önceden goller atıp, asistler yapıyordum. Şimdi biraz daha düştü. Belki o yüzden performansımın düştüğünü düşünülüyor ama futbol sadece skor değil. Hep skora katkıda bulunmak istiyorum ama bu bir takım oyunu. Hep beraber oynuyoruz. Çalıştıkça yeniden skora katkıda bulunmaya çalışacağım. Bunu ben de çok istiyorum." diye konuştu.

Maxim, takımın bulunduğu konum itibariyle beklentilerin yüksek olduğunu aktararak, "Hocam benim serbest oynamama izin veriyor. Bu da bana öz güven veriyor aslında. Bu şekilde giderek daha iyi yerlere geleceğim. Bizden beklentinin farkındayız. Bunun için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.