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Alexandru Maxim'den Beşiktaş itirafı

Alexandru Maxim'den Beşiktaş itirafı

Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, Beşiktaş tribünlerinin dolu olduğu zaman çok etkili olduğu itirafında bulundu.