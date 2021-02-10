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    Alexandru Maxim'den Beşiktaş itirafı

    Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, Beşiktaş tribünlerinin dolu olduğu zaman çok etkili olduğu itirafında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 14:09
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    Alexandru Maxim'den Beşiktaş itirafı

    Digi Sport'a konuşan Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Alexandru Maxim'den Beşiktaş itirafı geldi.

    "BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA KULAĞIMA AĞRILAR GİRDİ"

    Rumen orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'de stadyumlardaki akustiğe alıştık. Galatasaray deplasmanında 40 bin kişiye karşı oynadık. Beşiktaş'la oynadığımız maçtan sonra iki gün boyunca kulağıma ağrılar girdi. Başkan bize taraftarlar tribüne geri döndüğü zaman 35 bin kişiye karşı oynayacağımızı söyledi çünkü taraftarların stadyuma dönme arzusu çok yükselmiş."

    2020-21 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü formalarıyla 16 resmi maçta görev yapan Alexandru Maxim rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

    Alexandru Maxim den Beşiktaş itirafı #1

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