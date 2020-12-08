Ali Akman, 4 hafta sonra gol attı

Attığı gollerle dev takımların transfer listesine giren ancak 4 haftadır suskun olan Ali Akman, Bandırmaspor maçında fileleri havalandırdı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Özer Hurmacı ve 52. dakikada Ali Akman'ın kaydettiği gollerle puanını 17'e çıkarırken, 18 yaşındaki Ali Akman 4 haftalık gol hasretini bitirdi.

8. GOLÜNÜ ATTI

Akman attığı golle, bu sezonki 8. golüne ulaşmış oldu. Karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor’un golünü, 69. dakikada (penaltıdan) İshak Çakmak attı.

Ligde 2 maç sonra kazanan, deplasmanda ise 5 haftalık galibiyet haretsine son veren Bursaspor 9. sıraya yükselirken, Bandırmaspor ise 15. sırada kaldı.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan gol sevinci sırasında yere yatan genç golcü, Twitter'da paylaştığı fotoğrafla sosyal medyadaki meşhur 'nasıl başladı / nasıl gidiyor' akımına katılmış oldu.