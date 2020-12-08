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    Ali Akman, 4 hafta sonra gol attı

    Ali Akman, 4 hafta sonra gol attı

    Attığı gollerle dev takımların transfer listesine giren ancak 4 haftadır suskun olan Ali Akman, Bandırmaspor maçında fileleri havalandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 17:08
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    Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Özer Hurmacı ve 52. dakikada Ali Akman'ın kaydettiği gollerle puanını 17'e çıkarırken, 18 yaşındaki Ali Akman 4 haftalık gol hasretini bitirdi.

    8. GOLÜNÜ ATTI

    Akman attığı golle, bu sezonki 8. golüne ulaşmış oldu. Karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor’un golünü, 69. dakikada (penaltıdan) İshak Çakmak attı.

    Ali Akman, 4 hafta sonra gol attı #1

    Ligde 2 maç sonra kazanan, deplasmanda ise 5 haftalık galibiyet haretsine son veren Bursaspor 9. sıraya yükselirken, Bandırmaspor ise 15. sırada kaldı.

    Ali Akman, 4 hafta sonra gol attı #2

    TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

    Öte yandan gol sevinci sırasında yere yatan genç golcü, Twitter'da paylaştığı fotoğrafla sosyal medyadaki meşhur 'nasıl başladı / nasıl gidiyor' akımına katılmış oldu.

    Ali Akman, 4 hafta sonra gol attı #3

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