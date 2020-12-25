Ali Akman: Ayhan amcam benim idolümdü

Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, transferiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen genç futbolcu Ali Akman, TRT Spor'a özel röportaj verdi. Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç futbolcu transfer iddiaları hakkında konuştu.

"TOP OYNAYARAK YÜRÜMEYE BAŞLADIM"

"Yürümeye top oynayarak başladım. Amcam (Ayhan Akman) benim için bir idoldü. Hep onun gibi olmak istedim. Lautaro Martinez'i kendime biraz benzetiyorum. Biraz da Firmino'yu çok dikkatli izliyorum."





"HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

"Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben her zaman Avrupa'yı hedefleyen bir insanım. Avrupa benim hedefim. İnşallah nasip olur ama şu anda Bursaspor için elimden geleni yapıyorum. Lille haberlerini de okudum ama bana gelen bir şey yok. Şu anda transferi düşünmek istemiyorum. Avrupa'nın tüm liglerini takip ediyorum ama La Liga'yı daha özel görüyorum."