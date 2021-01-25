Ali Akman: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum

Attığı şık golle Bursaspor'un Adana Demirspor'u 2-1 yenmesinde pay sahibi olan ve TFF 1. Lig'deki gol sayısını 10'a çıkaran Ali Akman, hedefinin direkt Avrupa olduğunu açıkladı.

Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'a konuştu.

"ÜST SEVİYELERE ÇIKABİLECEK POTANSİYELİM VAR"

Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin listesindeki oyuncu, "Kendimi en iyi şekilde 'top level' (Üst seviye) seviyelere hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. En üst seviyelere çıkabilecek potansiyelimi görüyorum. Kademe kademe gitmek istiyorum." dedi.





"DİREKT AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Hiçbir zaman yılmadan ve yorulmadan yoluna devam etmek istediğini kaydeden Akman, "Futbol en çok sevdiğim şey. Futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer için ise 18 yaşındaki futbolcu, "Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum." açıklamasını yaptı.



